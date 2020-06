Операционная система iOS 14, которая выйдет этой осенью, достанется всем устройствам, на которых доступна iOS 13, — даже iPhone 6s 5-летней давности и медиаплеерам iPod touch

К осени, вместе с новой линейкой айфонов, компания Apple выпустит следующую крупную версию операционной системы iOS. Как стало известно израильскому изданию The Verifier, новейшая iOS 14 достанется всем i-устройствам, на которых доступна iOS 13, — даже iPhone 6s 5-летней давности и медиаплеерам iPod touch.Источники сайта не всегда оказываются правы. Тем не менее, в прошлом году авторы The Verifier верно предсказали, что iOS 12 пройдет мимо iPhone 5s и iPhone 6.О том, что iOS 14 получат в том числе устаревшие модели, ранее также сообщила компания iPhonesoft. Как ожидается, эта версия ОС станет последней для линейки iPhone 6s и 6s Plus с процессорами A9, а также для оригинального iPhone SE 2016 года выпуска с таким же чипом.Если информаторы не ошибаются, то полный список устройств с поддержкой iOS 14, не считая новых моделей, будет выглядеть так:iPhone 6s и iPhone 6s PlusiPhone SEiPhone 7 и iPhone 7 PlusiPhone 8 и iPhone 8 PlusiPhone XiPhone Xs и iPhone Xs MaxiPhone XriPhone 11iPhone 11 ProiPod touch (7-го поколения)Анонс iOS 14 (а также macOS 10.16 для компьютеров Mac, tvOS 14 для телеприставок Apple TV и watchOS 7 для смарт-часов Apple Watch) состоится на конференции WWDC. В этом году мероприятие откроется 22 июня и впервые пройдет в онлайновом формате из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Выпустят новые операционки в сентябре-октябре.Пока об iOS 14 известно не очень много. Как указывают фрагменты кода, ранее найденные в бета-версии ОС, мобильная платформа Apple получит полноценную систему виджетов, которые можно будет свободно перемещать и располагать в любом месте домашнего экрана, а также более гибкие настройки "обоев" и новое AR-приложение.Вместе с этим в Apple не забывают улучшать текущую версию операционки. На этой неделе компания выпустила обновление iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1, которое закрывает уязвимость, позволявшую приложениям "выполнять произвольный код с привилегиями ядра". Именно эту ошибку эксплуатирует джейлбрейк unc0ver 5.0, вышедший несколько недель назад.Основанный на уязвимости ядра, которую ранее обнаружил хакер под ником Pwn20wnd, инструмент unc0ver 5.0 позволяет "вскрывать" любые устройства Apple с iOS 11.0-13.5, включая iPhone 11, iPhone SE и iPad Pro 2020. Однако новая версия iOS делает эту возможность недоступной.