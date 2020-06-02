Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал работу Российского футбольного союза (РФС) по возобновлению сезона премьер-лиги, который был прерван из-за угрозы распространения коронавируса.

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал работу Российского футбольного союза (РФС) по возобновлению сезона премьер-лиги, который был прерван из-за угрозы распространения коронавируса."Многие российские клубы отпустили домой своих футболистов. Насколько я знаю, только "Зенит" не отпустил, – заявил Черчесов в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24". – РФС потом только больше проблем имел — игроков ведь как-то надо было впускать назад. РФС и РПЛ отработали все на "пятерку".Чемпионат России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 был приостановлен в марте, когда команды сыграли матчи 22-го тура. В пятницу, 15 мая, состоялось заседание Исполкома РФС в формате видеоконференции, на котором было принято решение возобновить турнир в июне.Спустя два дня правительство России сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд."Я все время был с РФС на связи, и в том, что футбол вернулся, большой плюс для руководителей нашего футбола. Если бы мы сами этого не хотели, ничего бы не получилось. А так и Роспотребнадзор поддержал, и правительство. Это первый шаг к возвращению к нормальной жизни.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило шесть миллионов человек, из которых 377 тысяч скончались.