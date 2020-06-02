«Угрожая осколком стекла, злоумышленник потребовал отдать ему денежные средства, находящиеся в кассе», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Таганскому району задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении.
По имеющейся информации, в ночное время злоумышленник вошел в помещение автозаправочной станции, расположенной на Полуярославской набережной города Москвы. Постояв некоторое время перед прилавком, незнакомец неожиданно напал на оператора-кассира. Угрожая осколком стекла, он потребовал отдать ему денежные средства, находящиеся в кассе. Однако женщина стала громко кричать и звать на помощь. Испугавшись, нападавший скрылся ни с чем.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одном из столичных аэропортов и задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.
Следователем ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк