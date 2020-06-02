«Угрожая осколком стекла, злоумышленник потребовал отдать ему денежные средства, находящиеся в кассе», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Таганскому району задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении.По имеющейся информации, в ночное время злоумышленник вошел в помещение автозаправочной станции, расположенной на Полуярославской набережной города Москвы. Постояв некоторое время перед прилавком, незнакомец неожиданно напал на оператора-кассира. Угрожая осколком стекла, он потребовал отдать ему денежные средства, находящиеся в кассе. Однако женщина стала громко кричать и звать на помощь. Испугавшись, нападавший скрылся ни с чем.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одном из столичных аэропортов и задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.Следователем ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк