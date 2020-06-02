На телеканале Россия 1 – расследование загадочной смерти в Челябинске 24-летнего Сергея Катаева. Он подавал надежды как хороший программист – учился в Петербурге, но вернулся к матери, чтобы помочь растить маленькую сестренку. Вскоре после появления в доме молодого любовника матери Сергей погиб.

На телеканале "Россия 1" – собственное расследование загадочной смерти в Челябинске 24-летнего программиста Сергея Катаева. Он подавал надежды как хороший специалист – учился в Петербурге, но вернулся к матери, чтобы помочь растить маленькую сестренку.Вместе с ними и сестрой Венеры Катаевой, матери Сергея, они жили в трехкомнатной квартире в элитной новостройке.Однажды Венера пожалела замерзавшего на трассе "парнишку" — 32-летнего Александра Данилова, и привела его в дом. Он обещал помогать женщине, а Венера надеялась, что новый знакомый оградит ее от угроз "бывшего".Данилов стал любовником Венеры, и отношения со всеми домочадцами были у него хорошими. Не ладились они только с Сергеем.Однажды тот, став свидетелем неприглядной сцены, открыто обвинил Александра в измене его матери, и Данилов кинулся на старшего сына Венеры с кулаками.Та пригрозила выгнать Александра из дома, но ее старший сын внезапно погиб.Это произошло незадолго до 25-го дня рождения Сергея: ранним утром 27 апреля его тело нашли под окнами дома. В ту ночь Венера была на работе, а когда вернулась, сын был уже мертв.По предварительной версии, молодой человек совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона многоэтажки, но убитая горем мать не верит в это. Друзья Сергея тоже говорят о том, что никаких запрещенных препаратов он не употреблял, и суицидальных наклонностей у него не было.Венера узнала, что Данилов ранее четыре раза был судим: три раза – за кражи и 4-й раз – за кражу с грабежом.Поначалу она не верила, что любовник мог убить сына. Однако позже и из-за противоречивых строк в документах следствия, и вследствие многих странных обстоятельств и нестыковок стала подозревать Данилова в причастности к этому страшному преступлению.При этом, как говорит и сама Венера, и ее сестра – тетя Сергея, правоохранители не провели должного расследования, списав все на "самоубийство".Данилов после трагедии уехал в другой город, но успел зайти в полицию и, представившись отцом погибшего, забрать записи с камер видеонаблюдения.Были в этой ситуации и другие странности, но уголовного дела по факту гибели Сергея так и не завели.Действительно ли правоохранители не стали "копать" это дело и почему? Какие нестыковки заметила в деле мать Сергея? Что говорит в свое оправдание Александр Данилов, который согласился приехать на телеэфир и даже пройти тест на "Полиграфе"?Рассказы близких погибшего программиста, оная ставка между матерью Сергея и ее бывшим любовником, а также шокирующие результаты детектора лжи — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".