В российском оперативном штабе по коронавирусу опубликовали обновленные данные об эпидемии COVID-19 в России. Согласно последней информации, число зараженных по всей стране преодолело отметку в 420 тысяч человек.

В российском оперативном штабе по коронавирусу опубликовали обновленные данные об эпидемии COVID-19 в России. Согласно последней информации, число зараженных по всей стране преодолело отметку в 420 тысяч человек.За минувшие сутки коронавирус в России был диагностирован у 8863 человек. При этом количество выздоровевших значительно больше: 11108 человек. От COVID-19 скончались 182 человека, большинство из них умерли в Москве и Московской области.Эти регионы остаются лидерами по количеству инфицированных. По данным на 2 июня 2020 года, в Москве были выявлены 2286 новых случаев заболевания, а в Подмосковье – 732. На третьем месте находится Санкт-Петербург с приростом зараженных в 376 человек.В общей сложности, коронавирус в России обнаружили у 423 741 человека, 186 985 пациентов справились с недугом, 5037 скончались.Ранее в Министерстве обороны России сообщили о завершении отбора 50 военнослужащих, выразивших желание принять участие в клинических испытаниях российской вакцины от COVID-19. Известно, что среди них есть не менее пяти женщин. Все добровольцы прошли медицинское обследование, подтвердившее, что они здоровы. В среду они начнут подготовку к участию в исследовании, которое будет проходить в 48-м Центральном НИИ Минобороны России.