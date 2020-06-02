Мир финансовых рынков и торгов – это огромный мир, который неизвестен большинству обывателей. Однако здесь зачастую решаются судьбы целых отраслей и компаний. На 10 крупнейших фондовых биржах мира торгуются практически все основные акции и облигации, показатели которых определяют мировую экономику. Ниже мы расскажем о 10 крупнейших фондовых биржах по рыночной капитализации.

Мир финансовых рынков и торгов – это огромный мир, который неизвестен большинству обывателей. Однако здесь зачастую решаются судьбы целых отраслей и компаний.На 10 крупнейших фондовых биржах мира торгуются практически все основные акции и облигации, показатели которых определяют мировую экономику.Ниже мы расскажем о 10 крупнейших фондовых биржах по рыночной капитализации.1. Нью-Йоркская фондовая биржаНью-Йоркская фондовая биржа находится на Уолл-Стрит в Нью-Йорке. Это главная фондовая биржа США, крупнейшая в мире по обороту. Ее капитализация достигает 25,5 триллионов долларов.Нью-Йоркская фондовая биржа со временем стала символом финансового могущества США и финансовой индустрии вообще. На бирже определяется всемирно известный индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний, а также индексы NYSE Composite и NYSE ARCA Tech 100 Index.2. NASDAQNASDAQ — американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. NASDAQ была основана 8 февраля 1971 года. Название происходит от автоматической системы получения котировок, положившей начало бирже. На данный момент на NASDAQ торгуют акциями более 3 200 компаний. Ее рыночная капитализация оценивается в 11.2 триллионов долларов.3. Японская биржевая группаТретье место занимает Японская биржевая группа, рыночная капитализация которой оценивается в 5,1 триллионов долларов. Японская биржевая группа управляет различными биржами, включая Токийскую фондовую биржу и Осакскую биржу ценных бумаг.4. Шанхайская фондовая биржаЭто крупнейшая торговая площадка континентального Китая, одна из лидирующих азиатских бирж. Шанхайская фондовая биржа была основана в 1990 году. Акции, торговля которыми осуществляется на бирже, делятся на два типа: А и Б. А-акции торгуются за юани. Б-акции были созданы в середине 1990-х только для нерезидентов и номинированы в долларах США.Рыночная капитализация биржи оценивается в 4,7 триллионов.5. EuronextEuronext NV — панъевропейская фондовая биржа, имеющая филиалы в Бельгии, Франции, Нидерландах и Португалии. В дополнение к акциям и деривативам, группа компаний Euronext предоставляет услуги клиринга и финансовую информацию.Рыночная капитализация биржи оценивается в 4,5 триллионов долларов.6. Гонконгская фондовая биржаГонконгская фондовая биржа — фондовая биржа в Гонконге. Капитализация оценивается в 4,2 триллиона долларов.7. Шэньчжэньская фондовая биржаНа бирже в основном торгуются акции государственных компаний. Основной индекс биржи — SZSE Component Index — отслеживает динамику акций 40 наиболее ликвидных и крупных компаний на бирже. Рыночная капитализация биржи оценивается в 3,5 триллионов долларов.8. Лондонская фондовая биржаЛондонская фондовая биржа — одна из крупнейших и старейших бирж Европы и один из наиболее известных мировых рынков ценных бумаг. Официально Лондонская фондовая биржа была основана в 1801 году. Лондонская биржа является сама акционерным обществом, её акции на ней же и обращаются. Рыночная капитализация биржи оценивается в 2,9 триллионов долларов.9. Фондовая биржа ТоронтоФондовая биржа Торонто была создана в 1852 году. В 1934 году объединилась с основным конкурентом — Канадской фондовой и горнопромышленной биржей. Рыночная капитализация биржи оценивается в 1,8 триллионов долларов.10. Бомбейская фондовая биржаБомбейская фондовая биржа — старейшая биржа в Индии и Азии. Биржа была основана в 1875 году, когда Индия была владением Британской империи. В своё нынешнее здание биржа переехала в 1980 году.Биржа входит в Федерацию фондовых бирж Азии и Океании.Рыночная капитализация биржи оценивается в 1,5 триллиона долларов.