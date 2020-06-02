Правительство США намерено мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы, чтобы положить конец крупным беспорядкам в стране. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

Правительство США намерено мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы, чтобы положить конец крупным беспорядкам в стране. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп."Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма. Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога", — сказал президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома с обращением к согражданам в связи с массовыми беспорядками в последние несколько дней.По его словам, в последние дни страна оказалась захвачена профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками​​​. Ряд штатов и местных органов власти не приняли необходимых мер для защиты жилых районов. сообщает ТАСС.Президент рекомендовал губернаторам развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве. "Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них", — добавил глава государства.В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.В Калифорнии полицейские жестоко избили демонстрантов. Стражи порядка сперва применили к активистам слезоточивый газ, а затем и вовсе начали нападать на них с дубинками.В Нью-Йорке полицейские встали на колени перед темнокожими активистами прямо у отеля, принадлежащего Дональду Трампу. Чтобы взять под контроль протесты, мэр города объявил о введении комендантского часа на сутки.А видео из Мичигана облетело, кажется, все американские СМИ. Толпа людей врывается в спортивный магазин и выносит все, что попадается под руку, не стесняясь камер и очевидцев.Не утихали протесты и в городе Сан-Диего. Группа активистов заблокировала полицейский автомобиль. Однако сотрудников правоохранительных органов это не остановило. Машина продолжала ехать прямо в толпу, протащив за собой демонстранта, который зацепился за нее капюшоном.