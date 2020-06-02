Старший тренер Краснодара Мурад Мусаев летом приступит к обучение для того, чтобы получить лицензию PRO. Это позволит ему стать полноправным тренером южан.

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев летом приступит к обучение для того, чтобы получить лицензию PRO. Это позволит ему стать полноправным тренером южан.Мурад Мусаев тренирует "Краснодар" с 2018 года. Под его руководством "быки" выиграли бронзовые медали чемпионата 2018/19. Однако в виду отсутствия лицензии 36-летний Мусаев не может считаться главным тренером. УЕФА даже запретил ему находиться на скамейке во время международных матчей.Как сообщает "Спорт-Экспресс", летом Мурад Олегович начнет учебу на тренерских курсах. Это даст ему возможность получить лицензию PRO и стать главным тренером "Краснодара".