Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в своем доме в Подмосковье, об этом сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в своем доме в Подмосковье, об этом сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий."31 мая в частном домовладении в Высоковске Клинского городского округа было обнаружено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы" – сказала Врадий, слова которой приводит ТАСС.Последние несколько лет Трайбер работал тренером. После его смерти начата доследственная проверка. Сообщается, что следователи изъяли с места происшествия обрез охотничьего ружья.