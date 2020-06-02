Общий портфель заказов с Турцией на российское вооружение составляет 1 миллиард долларов, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Анкара вошла в пятерку крупнейших покупателей отечественной военной продукции.

Общий портфель заказов с Турцией на российское вооружение составляет 1 миллиард долларов, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Анкара вошла в пятерку крупнейших покупателей отечественной военной продукции.Напомним, ранее РФ поставила в Турцию зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Как раз сейчас в Республике работает гарантийная бригада российских специалистов, которая помогает местным военным эксплуатировать новую технику.Кроме того, глава ФСВТС рассказал, что переговоры по продаже второй партии С-400 находятся "в достаточно продвинутой стадии", Москва ждет окончательного решения Анкары, пишет агентство "Интерфакс".Россия также готова поставить Турции истребители Су-35, если Анкара примет решение об их покупке, отметил Шугаев.Что касается эпидемии коронавируса, то она вносит серьезные коррективы в поставки российской военной техники. Отмена международных выставок и визитов делегаций заставляют приспосабливаться, чтобы сохранить лидирующие позиции России на рынке оружия, добавил глава ФСВТС.