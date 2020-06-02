Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили, что к Земле приближается потенциально опасный астероид 2002 NN4. Он подлетит ..

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили, что к Земле приближается потенциально опасный астероид 2002 NN4. Он подлетит максимально близко к планете утром 6 июня.Специалисты считают, что небесное тело не упадет на Землю, поскольку даже при максимальном сближении он будет находиться на расстоянии, в 13 превышающем удаленность орбиты Луны. Сообщается также, что размер космического "булыжника" составляет около 250 метров в диаметре.