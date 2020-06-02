УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Тихоновой Тамары Николаевны...

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Тихоновой Тамары Николаевны, 30.06.1946 г.р., которая 28 мая 2020 года ушла с территории ГКБ им. М.П. Кончаловского и до сих пор ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, брови прямые, волосы прямые темно-русые седые средней длины, глаза карие.Была одета: плащ сине-зеленого цвета, кофта розового цвета, брюки черного цвета, шапка вязаная черного цвета, тапки желтого цвета.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам:8-499-717-46-58, 8-499-717-46-59 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЗелАО