При оформлении кредитной карты женщина внесла в анкету заведомо ложные данные.

Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Александровского района. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).В ходе проверки установлено, что в конце прошлого года подозреваемая по телефону оформила кредитную карту в банковском учреждении. Спустя несколько дней курьер привез карту и заявление-анкету, куда женщина внесла заведомо ложные сведения.Поскольку в течение полугода денежные средства по оплате кредита не поступали, представитель кредитного учреждения обратился в полицию.Свою вину подозреваемая полностью признала. Денежные средства с кредитной карты жительница Александровского района потратила на личные нужды. Сумма причиненного ущерба составила более 40 тысяч рублей.Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.Санкции ч. 1 ст. 159.1 УК РФ предусматривают наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.