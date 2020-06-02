Ураганный ветер полностью сорвал крышу пятиэтажки в Борзе. ЧП произошло около 17 часов. Конструкция рухнула возле жилого дома и перегородила проезжую часть.

В Борзе ураганный ветер полностью сорвал крышу пятиэтажки. ЧП произошло около 17 часов. Конструкция рухнула возле жилого дома и перегородила проезжую часть.Дорогу расчистили уже через 15 минут. Энергетики быстро прибыли на место инцидента, так как были обесточены жилые дома. В это же время сотрудники коммунальных служб начали разбирать завалы. Работы осложнялись порывистым ветром, продолжавшимся еще несколько часов, передает ГТРК "Чита" со ссылкой на главу городского поселения "Борзинское" Сергея Русинова.