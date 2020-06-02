Гражданка, проживающая в квартире одного из домов на 2-й Черногрязской улице, осуществила фиктивную постановку на учет иностранных граждан по вышеуказанному адресу...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали женщину, подозреваемую в организации незаконной миграции иностранных граждан.Установлено, что гражданка, проживающая в квартире одного из домов на 2-й Черногрязской улице, осуществила фиктивную постановку на учет иностранных граждан по вышеуказанному адресу, при этом достоверно зная, что они там проживать не будут.В ходе проверки полицейские по данному адресу задержали подозреваемую – 66-летнюю москвичку.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60