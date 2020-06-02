В Чебоксарах начались онлайн-лагеря. Новый формат работы с детьми рассчитан на две смены по 12 дней.

В Чебоксарах начались онлайн-лагеря. Новый формат работы с детьми рассчитан на две смены по 12 дней.Несмотря на дистанционный режим, утро будет начинаться с классической зарядки. Далее участников ждут кулинарные курсы, творческие мастер-классы, приключенческие игры и конкурсы. Смены будут ориентированы на изучение родного края, его природы и истории. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте школ."Конечно, дети очень заскучали по общению и интересному времяпрепровождению, потому что до этого были только онлайн-уроки в школе. А теперь школа – это фактически летний онлайн-лагерь. Поэтому очень здорово, что фактически разные образовательные организации сегодня открывают свои двери, но онлайн", — заявила Алена Аршинова, и.о. секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", координатор проекта "Новая школа".