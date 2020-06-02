В одном из супермаркетов Челябинска произошел конфликт между посетителем и персоналом. Судя по всему, сотрудников магазина не устроил вызывающий внешний вид мужчины, а также его агрессивное поведение. В результате покупатель был нокаутирован охранником.

В одном из супермаркетов Челябинска произошел конфликт между посетителем и персоналом. Судя по всему, сотрудников магазина не устроил вызывающий внешний вид мужчины, а также его агрессивное поведение. В результате покупатель был нокаутирован охранником.Видеоролик с инцидентом разошелся в Сети 2 июня. На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке. Посетителя пытались выпроводить директор торгового объекта, судя по надписи на ее униформе, а также два охранника.Мужчина на каблуках вел себя агрессивно и матерился. "Уберите свои пакли", — обратился к охраннику посетитель и ударил его по руке, из которой у сотрудника магазина, судя по всему, выпала связка ключей. Представитель ЧОПа поднял отлетевший предмет, после чего резко развернулся, подошел к вызывающему покупателю и ударил его в лицо, тем самым отправив в нокаут. После такого потрясения пострадавший не сразу смог подняться с пола.Полиция Челябинска подтвердила инцидент в местном магазине, сообщает РИА Новости. По данному факту проводится проверка.