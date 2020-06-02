В Чувашии обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами. Следственные органы возбудили уголовное дело о подготовке к террористическому акту.

В Чувашии обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами. Следственные органы возбудили уголовное дело о подготовке к террористическому акту.О случившемся сообщается на сайте Следственного комитета по Чувашской Республике. Где именно нашли тайник, не поясняется. Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник, находку обнаружили в пригороде Новочебоксарска.В сообщении следственных органов отмечается, что в тайнике находились самодельные взрывные устройства, которые были обезврежены. В настоящее время на месте происшествия изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.