Компании Германии использовали государственную поддержку для компенсации потери рабочих мест на рекордное количество в 7,3 миллиона работников в мае согласно данным института Ifo, передает Bloomberg.

Компании Германии использовали государственную поддержку для компенсации потери рабочих мест на рекордное количество в 7,3 миллиона работников в мае согласно данным института Ifo, передает Bloomberg.Государственной схемой, разработанной для предотвращения широкомасштабной волны увольнений, первоначально воспользовались более 10 миллионов рабочих в марте и апреле.Как показало исследование, поскольку компании боролись за выживание на фоне последствий пандемии для экономики страны, 72% их сотрудников в конечном итоге были отправлены домой на частично или полностью сокращенные рабочие часы.В разгар мирового финансового кризиса в 2009 году эта мера поддержки была использована для примерно 1,5 миллиона работников.В то время как инструмент традиционно использовался промышленными компаниями Германии в условиях спада спроса, около трети бенефициаров в этот раз были заняты в сфере услуг, говорится в отчете.