В Москве произошло уже четыре вспышки заболеваемости коронавирусом. Такие данные привели ученые Российского химико-технологического университета имени Менделеева.

В Москве произошло уже четыре вспышки заболеваемости коронавирусом. Такие данные привели ученые Российского химико-технологического университета имени Менделеева.Специалисты проанализировали распространение COVID-19 в мире. Согласно данным исследования, первая волна в столице России зародилась в начале марта и является самой протяженной из всех. Она спровоцировала появление около 73 тысяч новых зараженных.Ученые РХТУ отметили, что несоблюдение жестких ограничительных мер в Москве привело к появлению еще двух волн, проявившихся в двадцатых числах апреля. Они сдвинули пик эпидемии на 7 мая, а также увеличили численность заболевших еще на 109 тысяч человек.Четвертая волна возникла в двадцатых числах мая. Она стала следствием возобновления работы ряда предприятий, но была короткой. Эта волна увеличила общее число заболевших на 19 тысяч человек, сообщает ТАСС.Ученые считают, что при постепенном снятии ограничений могут возникать новые волны. Специалисты обратили внимание на то, что каждый москвич должен соблюдать меры предосторожности, для предотвращения широкого распространения коронавируса. Доклад со всеми подробностями можно найти на сайте РХТУ.Согласно данным оперштаба на 2 июня, в России в общей сложности выявлено 423 741 заболевший COVID-19. 186985 выздоровели, 5037 умерли.