Правительство РФ разработало план восстановления экономики после пандемии до конца 2021 года стоимостью свыше 7 триллионов руб. Планируется создание социального казначейства для адресной поддержки населения.

Правительство РФ разработало план восстановления экономики после пандемии до конца 2021 года стоимостью свыше 7 триллионов руб. Планируется создание социального казначейства для адресной поддержки населения.Новое ведомство должно повысить эффективность помощи населению. Будет введен единый подход для расчета соцпомощи – с учетом состава семьи и ее среднего дохода.Сейчас доля социальных выплат в доходах населения достигает рекордной величины 19%, включая около 100 различных пособий и соцвыплат.На такую поддержку тратится 3% ВВП. Из 1 руб. помощи до бедных доходит лишь 25 коп., а доля адресных пособий в доходах беднейших людей в среднем не превышает 2%, по оценкам Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.В целом по плану к началу 2022 года рост ВВП России запланирован на 2,5% после ожидаемого падения на 5% в 2020 году.Из 7 триллионов руб. для поддержки и восстановления экономики около 5 триллионов руб. придется на прямые расходы и недополученные доходы бюджета.На социальную поддержку планируется направить свыше 700 миллиардов, малого и среднего бизнеса – 1,3 триллиона, пострадавшим отраслям — 500 миллиардов, регионам – 350 миллиардов, инфраструктурные проекты — 2,2 триллиона руб., цитирует документ издание "Ведомости". В этот план включена и ранее утвержденная поддержка бизнеса и населения в объеме свыше 3,3 триллиона руб.