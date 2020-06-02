В американском городе Буффало автомобиль совершил наезд на нескольких полицейских во время массовых акций протеста. Беспорядки начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после ..

В американском городе Буффало автомобиль совершил наезд на нескольких полицейских во время массовых акций протеста. Беспорядки начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания правоохранителями.В результате пострадали не менее двух стражей порядка. Они были доставлены в больницу, где в настоящее время находятся в стабильном состоянии. Водителя и пассажиров автомобиля, совершившего наезд, задержали.