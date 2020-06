Американский актер Джон Кьюсак рассказал, что на него напали полицейские. По его словам, это произошло в тот момент, когда он снимал на видео горящую машину.

Американский актер Джон Кьюсак рассказал, что на него напали полицейские. По его словам, это произошло в тот момент, когда он снимал на видео горящую машину.Инцидент произошел в Чикаго во время акции протеста, об этом артист рассказал на своей странице в Twitter. Кьюсак записывал на видео происходящее, что, судя по всему, не понравилось сотрудникам правоохранительных органов. Актер рассказал, что был на велосипеде, который подвергся атаке дубинками. В качестве доказательства Джон Кьюсак даже поделился видео.Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v”— John Cusack (@johncusack) May 31, 2020Массовые акции протеста вспыхнули в ряде городов США после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полиции.Джону Кьюсаку в настоящее время 53 года. Он получил широкую известность после фильмов "Убийство в Гросс-Пойнте", а также "Воздушная тюрьма".