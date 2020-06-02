В Новомосковске скоро появится Центр одаренных детей Созвездие. В церемонии закладки камня участвовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ЕвроХима Игорь Нечаев.

В Новомосковске скоро появится Центр одаренных детей "Созвездие". В церемонии закладки камня участвовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор "ЕвроХима" Игорь Нечаев.Соответствующее соглашение между правительством области и компанией было подписано ранее. Проект оценили в один миллиард рублей. В него войдет лицей с возможностью проживания и образовательный центр, сообщает телеканал "Россия 24"."Созвездие" будет отвечать условиям нацпроекта "Образование". Все работы планируют завершить в декабре 2021 года."Я уверен, что через некоторое время наши звездочки будут востребованы не только на территории нашего субъекта, но и пойдут дальше… развивать и делать всё, чтобы Россия была сильной, мощной и в плане науки передовой державой, как это было всегда", — заявил тульский губернатор Алексей Дюмин.