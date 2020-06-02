Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством, а именно марихуаной, массой около 100 граммов...

Сотрудник ОНК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержал 40-летнего москвича по подозрению в хранении наркотического средства.В ходе отработки оперативной информации в подъезде жилого дома на улице Академика Капицы был задержан 40-летний мужчина. При личном досмотре в кармане его куртки был обнаружен сверток с неизвестным веществом. В дальнейшем в квартире задержанного был изъят пакет с растительным веществом внутри. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством, а именно марихуаной, массой около 100 граммов. Помимо этого по месту жительства москвича изъяты весы и упаковочный материал.Отделением дознания ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56