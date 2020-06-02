В России начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса на военнослужащих-добровольцах. Как сообщили в Минобороны России, всего были выбраны 50 военнослужащих, среди них пять женщин. Все они добровольно захотели принять участие в апробации нового препарата.

В России начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса на военнослужащих-добровольцах.Как сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России, всего были выбраны 50 военнослужащих, среди них пять женщин. Добровольцев отбирали из различных подразделений Вооруженных сил со всей России. Все они добровольно захотели принять участие в апробации нового препарата. Все кандидаты прошли предварительное обследование и не болели в течение месяца.Вакцина разработана российскими военными из 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Именно здесь будут проходить испытания. 3 июня приедет первая группа добровольцев для углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента.Накануне стало известно, что министерство здравоохранения зарегистрировало новый препарат против COVID-19. Его эффективность эксперты оценивают как очень высокую. Сейчас идет заключительный этап клинического исследования, а во второй половине июня препарат поступит в больницы.Также разработка новых вакцин идет в новосибирском "Векторе", НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петеребурге и других научных центрах.