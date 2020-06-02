Массовые волнения в США существенно изменили повестку в американской, точнее в глобальной ИТ-отрасли. Причем во всех ее аспектах от анонсов крупных компаний до довольно своеобразных статьей в профильной прессе.

Массовые волнения в США существенно изменили повестку в американской, точнее в глобальной ИТ-отрасли. Причем во всех ее аспектах от анонсов крупных компаний до довольно своеобразных статьей в профильной прессе. Дошло до того, что сотрудники Facebook устроили настоящую виртуальную забастовку. Им не нравится, что глава соцсети никак не реагирует на высказывания Дональда Трампа, которые те считают расистскими. А сообщество фанатов корейской поп-музыки устроило DDoS-атаку на правоохранительные органы Техаса и добилось того, что полицейское приложение просто перестало работать.Началось все с того, что 31 мая полиция Далласа попросила тех, у кого есть видеодоказательства любых незаконных действий протестующих анонимно загрузить его в приложение iWatch Dallas, предполагалось, что затем полицейские изучат видео, установят личности преступников и накажут кого следует. Но этот твит буквально через час заметило сообщество поклонников кей-поп, корейской поп-музыки и призвало устроить простейшую DDoS-атаку - скачать приложение и завалить полицию музыкальными клипами, причем инструкция по использованию была довольно подробной, там говорилось, если в вашей стране не работает приложение - заходите через VPN, отключайте геопозицию, чтобы алгоритм не мог заблокировать вас по геоданным. Само кей-поп сообщество с начала протестов симпатизирует демонстрантам и поддерживает их, поэтому на призыв откликнулись многие, только сам твит с призывом перепостили 30 000 человек, вероятно не меньше добровольцев загрузили в полицию свои ролики.Под напором приложение не выдержало и перестало работать. Лег и сайт полиции Далласа, меньше чем через сутки полиция заявила, что из-за технических проблем приложение будет временно недоступным.Меж тем ведущее ИТ-издание США, Wired, выпустило целую инструкцию уже для самих демонстрантов, как минимизировать риск того, что полиция установит личность активиста. Акцент сделан, разумеется, на технических средствах, которые используют американские спецслужбы. Как пишет Wired, технологии у них по сути две - это работа со смартфонами демонстрантов, распознавание их лиц и номеров автомобилей. Поэтому первый совет - оставить телефон дома, потому что полиция может изъять его и взломать при необходимости.Тут предлагают отказаться от разблокировки по отпечатку пальца или скана лица и установить сложный пароль. Потом власти могут запросить данные у операторов связи, которые подтвердят, что телефон, а значит и его владелец находились на акции, кроме того есть специальное полицейское оборудование, которое выдает себя за базовую станцию сотовой связи и может перехватывать некоторые персональные данные владельцев сразу всех смартфонов в толпе, что тоже угрожает анонимности.Специалисты советуют телефон, если он все же нужен, держать выключенным и включать по необходимости. Причем хранить его предлагают в сумке с клеткой Фарадея, она блокирует любое радиоизлучение, ну а для общения советуют использовать защищенные мессенджеры, в первую очередь Signal, они правда требуют включенного телефона. Что же до алгоритмов распознавания, то настоятельно советуют к месту протеста ехать не на машине, закрывать лицо маской и прятать под одеждой все татуировки, еще лучше надеть солнечные очки. Ну и в целом считается, что это первый в истории США массовый протест, когда у полиции есть так много различных технологий выяснения личности демонстрантов.Протесты уже повлияли на глобальные процессы. Из-за беспорядков свои презентации отложили сразу несколько компаний. Sony перенесла запланированную на четверг демонстрацию игр для приставки нового поколения PlayStation 5. Платформа по поиску жилья Airbnb должна была рассказать о том, как изменится ее работа на фоне коронавируса и тоже отложила анонс из-за беспорядков. А Google перенес новый выпуск демо-версии сборки Android - Android 11 на неопределенный срок.