Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца. Следователями задержан 39-летний житель крымского поселка Ленино. Он подозревается в совершении преступления сексуального характера и убийстве. Сейчас следователи готовятся предъявить обвинение.

Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца. Сегодня следователями задержан 39-летний житель крымского поселка Ленино. Как передает служба информации "33Live.RuСевастополь", он подозревается в совершении преступления сексуального характера и убийстве. Сейчас следователи готовятся предъявить обвинение.Напомним, поиски Карины Л. велись с 31 мая. Вместе с отцом и его друзьями она отправилась на рыбалку в районе Северо-Крымского канала. Там же спустя сутки водолазами было обнаружено ее тело. Первоначально следствие предполагало, что взрослые, распивая спиртные напитки, не заметили, как ребенок исчез. После проведения следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что отец девочки отправил ее домой. Сопровождал ребенка его друг. По дороге подозреваемый стал приставать к девочке, затем совершил насильственные действия сексуального характера. Пытаясь скрыть следы преступления, он толкнул ребенка в воду.Результаты медицинской экспертизы, в том числе криминалистической техники, полностью подтвердили подозрения, уточнили в пресс-службе ведомства. Вину подозреваемый признал. Задержан также отец девочки. Ему может быть предъявлено обвинение в оставлении ребенка в опасности. Расследование уголовного дела находится под личным контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.