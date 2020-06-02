Массовые протесты в Сан-Диего сопровождаются погромами и поджогами, а участники акций сосредоточены на мародерстве. Об этом рассказал владелец ресторана русской кухни Пушкин Айк Газарян в прямом эфире на телеканале Россия 1.

Массовые протесты в Сан-Диего сопровождаются погромами и поджогами, а участники акций сосредоточены на мародерстве. Об этом рассказал владелец ресторана русской кухни "Пушкин" Айк Газарян в прямом эфире на телеканале "Россия 1".Накануне в соцсетях появилось видео, на котором друзья владельца заведения выстроились перед рестораном, защищая его от погромщиков. По словам Айка Газаряна, протестующие из больших групп разбиваются на три-четыре мелкие, поэтому полицейским их сложно контролировать. Участникам беспорядков нет никакого дела до гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которое послужило причиной протестов, считает он.Бизнесмен принял решение обезопасить свой ресторан, когда увидел последствия массовых беспорядков в соседних районах города."Я позвонил своим пацанам. У нас в штате разрешается иметь оружие. Около двенадцати человек пришли защищать ресторан с ружьями и пистолетами. Но они, слава Богу, не пригодилось", — сказал Газарян.По мнению владельца ресторана, все эти "мирные" протесты не имеют никакого отношения к делу. "Это люди, которые просто хотят грабить. Большинство из них не местные", — пояснил он.Также Газарян добавил, что происходящее в стране является не расовым противостоянием, а скорее борьбой американских политических элит."В данный момент идет война между демократами и республиканцами", — сказал бизнесмен.Газарян подчеркнул, что готов применить оружие, если кто-то ворвется внутрь ресторана. "Тогда каждый из нас будет стрелять. Моя жизнь для меня важнее", — признался он.