За предоставление услуги комиссия с клиента не взимается

С 1 июня пополнить транспортную карту для проезда в общественном городском транспорте можно в одном из почтовых отделений города Владимира. За предоставление услуги комиссия с клиента не взимается.Услуга уже доступна в 20 городских почтовых отделениях. К концу месяца возможность пополнить транспортную карту появится ещё в 11 почтовых отделениях областного центра. Для пополнения карту нужно иметь при себе транспортную карту.Пенсионеры, которые обслуживаются на дому, смогут пополнить социальную транспортную карту у почтальона при помощи мобильного почтово-кассового терминала.Сервис оплаты платежей и пополнения транспортных карт с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов очень прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.«Пополнение транспортной карты занимает не более одной минуты, денежные средства зачисляются в режиме онлайн. Запуск нового сервиса позволит обеспечить максимальную доступность приема платежей для горожан», – подчеркнул директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.Напомним, Почта России по Владимирской области обеспечивает доступность финансовых услуг на всей территории региона, а прием платежей остается востребованной услугой благодаря принципам индивидуальной работы с клиентами и применению современных технологий. Найти адрес, контакты и оперативно уточнить график работы ближайшего почтового отделения можно на сайте pochta.ru и с помощью мобильного приложения.Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.