Участники акции делятся фотографиями и видеоотчетами о том, как они закрепляют знания Правил дорожного движения в домашней обстановке.

В целях профилактики автопроисшествий с участием несовершеннолетних сотрудники Госавтоинспекции областного центра и специалисты юношеской автомобильной школы города Владимира рекомендуют дистанционно обучать детей правилам поведения на дороге.Педагоги и полицейские создали курс видеоуроков по изучению правил дорожного движения. Были отсняты обучающие видеоролики по безопасности пешеходов и пассажиров. Учебные материалы размещены на сайте МБУДО города Владимира «Юношеская автомобильная школа». С их помощью дети и подростки могут познакомиться с основными навыками дорожной безопасности, освоить понятия и обозначения дорожной обстановки.Данные материалы также распространены в образовательных учреждениях города Владимира, в родительских группах, а через платформу управления образования продемонстрированы обучающимся школ.Также юные жители областного центра совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру помогают своим сверстникам лучше усвоить дорожную азбуку. Все желающие делятся в социальных сетях фотографиями и видеоотчетами о том, как они закрепляют знания Правил дорожного движения в домашней обстановке, сопровождая свои публикации хештегом #УЧИМДОМАПДД. Активное участие в онлайн акции приняли учащиеся средней школы № 31 города Владимир.Донести информацию до детей возможно взрослым и дома в игровой форме.Родителям в период летних каникул сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости повторений Правил дорожного движения с детьми. Поскольку детям участвуют в дорожном движении в качестве пешеходов, расскажите им, где и как необходимо переходить дорогу, объясните недопустимость игр вблизи проезжей части. Также помните о важности использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. Если вы перевозите ребенка до 12 лет на своем автомобиле, не забудьте о необходимости использования детского удерживающего устройства.Не пренебрегайте здоровьем вашего ребенка. Кто, как не Вы, объяснит ребенку опасности, ожидающие его на дороге. Станьте примером законопослушного поведения.