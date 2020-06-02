Власти Бразилии ожидают, что в 2020 году госдолг страны достигнет 94% ВВП.

2020 год Бразилия завершит с госдолгом, достигшим уровня в 94% ВВП. Такой неутешительный прогноз озвучил министр финансов страны с крупнейшей экономикой в Латинской Америке, Мансуэто Алмейда. По его словам, чтобы хоть как-то замедлить процесс, властям страны придется провести масштабные налоговые реформы.Правительство Бразилии пересмотрело официальный прогноз по госдолгу на 2020 год. Сейчас он уже находится у весьма высокой отметки в 93,5% ВВП.Предыдущий прогноз, как отмечает Reuters, основывался на предварительной оценке по потенциальному падению ВВП страны на 4,7% по итогам 2020 года. Однако это чересчур оптимистично, полагают аналитики, опрошенные агентством. Они ожидают рекордного сокращения бразильской экономики на 6,3%.