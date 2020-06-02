Власти Кузбасса приняли решение временно остановить строительство спорткомплекса Кузбасс-Арена в Кемерове, Необходимо пополнить резервный областной фонд допсредствами в связи с пандемией коронавируса. Об этом в ходе онлайн брифинга сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Власти Кузбасса приняли решение временно остановить строительство спорткомплекса "Кузбасс-Арена" в Кемерове, Необходимо пополнить резервный областной фонд допсредствами в связи с пандемией коронавируса. Об этом в ходе онлайн брифинга сообщил губернатор Сергей Цивилев.Глава региона подчеркнул, что "Кузбасс-Арена" является единственным замороженным объектом, передает ГТРК "Кузбасс". Общая стоимость его строительства - 7,4 миллиарда рублей. "Мы приостановили реализацию только одного проекта. Эти деньги отправлены в фонд по борьбе с коронавирусом. Все остальные объекты строятся, ещё и с опережающими темпами", — заключил Сергей Цивилев.Напомним, что в феврале текущего года компания "СДС-Строй" по итогам аукциона была выбрана в качестве застройщика спорткомплекса "Кузбасс-Арена" со стартовой и итоговой ценой контракта 7,4 миллиарда рублей. Источником финансирования, сообщает ТАСС, является бюджет Кемеровской области. На стройплощадке были забиты сваи. Планировалось, что на базе спортивного комплекса будет большая волейбольная площадка, 50-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы, площадка для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва.