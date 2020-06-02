Выдвигающийся на пост президента Белоруссии бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико обратился в Центризбирком республики. Он потребовал отказать в регистрации кандидатом Александра Лукашенко. Главу государства обвинили в многочисленных нарушениях законодательства.

Выдвигающийся на пост президента Белоруссии бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико обратился в Центризбирком республики. Он потребовал отказать в регистрации кандидатом Александра Лукашенко. Главу государства обвинили в многочисленных нарушениях законодательства.Виктор Бабарико – один из самых популярных кандидатов в президенты Белоруссии. В опросах в социальных сетях банкир неизменно побеждает действующего президента. За короткое время Бабарико собрал вокруг себя огромную инициативную группу, а поставить подписи в его поддержку выходят десятки тысяч человек.Действующий президент использует свою должность для агитации и оскорбления других участников предвыборной гонки. Об этом банкир написал в своем обращении в белорусский Центризбирком.Лукашенко утверждал, что избирательная кампания Бабарико финансируется из-за рубежа. Банкир назвал подобные заявления клеветой. А слова президента о том, что женщина не может стать главой государства, Бабарико расценил как нарушение аконодательства.У Лукашенко полагают, что за спиной Бабарико может стоять "Газпром". Дескать, таким образом российская компания пытается добиться своих условий по поставкам голубого топлива в республику.Обстановка в Белоруссии резко обострилась в воскресенье, 31 мая. Сбор подписей за кандидатов в президенты вылился в несанкционированные пикеты и массовые митинги. В толпе постоянно звучали требования отставки главы государства.Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. идет на шестой срок. Помимо главы государства, побороться за высший пост намерены 14 человек.Прямо сейчас в городах Беларуси тысячи людей вышли, чтобы поддержать альтернативных кандидатов на выборах.Лукашенко уже развернул масштабные репрессии.Именно так и поступает всенародно избранный легитимный президент, который не боится, что может потерять власть.Жыве Беларусь!— Лизистрата (@Lysistrata_by)