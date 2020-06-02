Выдвигающийся на пост президента Белоруссии бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико обратился в Центризбирком республики. Он потребовал отказать в регистрации кандидатом Александра Лукашенко. Главу государства обвинили в многочисленных нарушениях законодательства.
Выдвигающийся на пост президента Белоруссии бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико обратился в Центризбирком республики. Он потребовал отказать в регистрации кандидатом Александра Лукашенко. Главу государства обвинили в многочисленных нарушениях законодательства.
Виктор Бабарико – один из самых популярных кандидатов в президенты Белоруссии. В опросах в социальных сетях банкир неизменно побеждает действующего президента. За короткое время Бабарико собрал вокруг себя огромную инициативную группу, а поставить подписи в его поддержку выходят десятки тысяч человек.
Действующий президент использует свою должность для агитации и оскорбления других участников предвыборной гонки. Об этом банкир написал в своем обращении в белорусский Центризбирком.
Лукашенко утверждал, что избирательная кампания Бабарико финансируется из-за рубежа. Банкир назвал подобные заявления клеветой. А слова президента о том, что женщина не может стать главой государства, Бабарико расценил как нарушение аконодательства.
У Лукашенко полагают, что за спиной Бабарико может стоять "Газпром". Дескать, таким образом российская компания пытается добиться своих условий по поставкам голубого топлива в республику.
Обстановка в Белоруссии резко обострилась в воскресенье, 31 мая. Сбор подписей за кандидатов в президенты вылился в несанкционированные пикеты и массовые митинги. В толпе постоянно звучали требования отставки главы государства.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. идет на шестой срок. Помимо главы государства, побороться за высший пост намерены 14 человек.
Прямо сейчас в городах Беларуси тысячи людей вышли, чтобы поддержать альтернативных кандидатов на выборах.
Лукашенко уже развернул масштабные репрессии.
Именно так и поступает всенародно избранный легитимный президент, который не боится, что может потерять власть.
Жыве Беларусь!
— Лизистрата (@Lysistrata_by)