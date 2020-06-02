Двое стражей порядка попали в больницу после наезда внедорожника на группу полицейских в американском Баффало. Инцидент произошел во время разгона массовых беспорядков и попал на видео.

Двое стражей порядка попали в больницу после наезда внедорожника на группу полицейских в американском Баффало. Инцидент произошел во время разгона участников массовых беспорядков и попал на видео, отмечает New York Post.На кадрах видно, как правоохранители и бойцы нацгвардии — всего около 40 человек — вытесняют протестующих с Бэйли-Авеню. Когда служители закона заняли перекресток, в группу на скорости въехал автомобиль. Большая часть стражей порядка успела отбежать в стороны, но двух человек водитель все же зацепил, они остались лежать на асфальте.Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Водителя и его пассажиров задержали немногим позже, по предварительным данным, они передвигались на угнанном внедорожнике.Ожесточенное противостояние между полицейскими и манифестантами продолжается уже седьмые сутки, начиная с 26 мая, когда при задержании в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Отстранение от службы четверых полицейских и арест одного стража порядка не смогли предотвратить беспорядки, в результате в более чем 40 городах был введен режим чрезвычайной ситуации, а в Нью-Йорке — комендантский час.