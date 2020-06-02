02.06.2020

2020-06-02 17:30:03

Во Владимире запретили продажу санкционного сыра в интернете

Владимирской транспортной прокуратурой с начала текущего года выявлено 40 интернет-ресурсов с предложениями о приобретении «санкционной» продукции.

По информации ведомства, на сайтах размещены предложения о продаже сыра из Франции, Голландии, Италии, продажа которых на территории Российской Федерации запрещена.

В связи с этим, в Октябрьский районный суд Владимира направлено 16 исковых заявлений с требованием о блокировке этих интернет-страниц.

В настоящее время доступ к 21 сайту прекращен. Остальные иски находятся на рассмотрении.