Всего в регионе зарегистрировано уже 2797 случаев заболевания

Во Владимирской области за сутки подтвердили 62 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом утром 2 мая сообщил Роспотребнадзор.Больше всего заразившихся прибавилось в Александровском районе - 12 случаев, 11 случаев - в Гусь-Хрустальном, 10 случаев - в Муроме, 6 случаев - в Вязниковском районе, по 4 случая - во Владимире, в Ковровском, в Кольчугинском и в Судогодском районах, 3 случая - в Киржачском районе, по 2 случая - в Суздальском и в Петушинском районах.Всего в регионе зарегистрировано уже 2797 случаев заболевания коронавирусом.