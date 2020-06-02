02.06.2020

2020-06-02 12:35:04

Во Владимирской области прирост выздоровевших от коронавируса превысил число заболевших

Практически на треть.

По данным портала стопкоронавирус .рф. За минувшие сутки инфекцию смогли побороть 83 жителя региона. В то время, как число вновь заболевших ниже — 62.

Таким образом, динамика вновь стала положительной. Напомним, что на прошлой неделе в течении нескольких дней количество выздоровевших за сутки также превышало количество заболевших.