Мужик копается в огороде. Подходит к нему маленький соседский мальчик:
- Дядя, дядя, а что это у тебя такое в руках?
- Это лопата, дружок.
Мальчик:
- А у моего папы таких две.
Мужик взялся сгребать листья. Мальчик опять:
- Дядя, дядя, а что это у тебя такое в руках?
- А это - грабли, дружок.
- А у моего папы таких две.
Мужик надумал справить малую нужду. И мальчик тут как тут.
- А это что?
- А это, дружок, пенис. Только не говори, пожалуйста, что у твоего папы таких два.
- Нет, - отвечает дружок, - у моего папы только один, но вдвое длиннее.
еще анекдот!