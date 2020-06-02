02.06.2020

2020-06-02 16:15:03

Во Владимирской области во время самоизоляции стали чаще гореть дома

В регионе этой весной зафиксировано увеличение количество возгораний частных жилых домов в сельской местности. И косвенной причиной этого всплеска стал введенный в России режим самоизоляции.

Это все, что осталось от дома Юрия Петровича, который он строил почти десять лет на месте родительского. Огонь уничтожил двухэтажное деревянное здание за считанные минуты - началось все со стога сена на соседском участке.

Юрий Смирнов: «Перекинулось на сарай на мой, он моментально вспыхнул, а от сарая пошло на дом - очень быстро сгорело».

Пожар в деревне Пруды Суздальского района произошел утром 12 мая - в доме на тот момент гостили дочь с внуком. К счастью, все успели вовремя выбежать. Полностью сгорело два дома и если бы не пожарные, огонь мог бы пойти и дальше.

Вот уже две недели супруги Смирновы живут у родственников на веранде.

- Вот такое помещение, больше ничего нет. Вот такие дела.

Впрочем о переезде в город, к дочери или переселении в маневренный фонд Юрий Петрович даже не думает - собирается во чтобы то ни стало отстраиваться заново. Но пока правда в семье нет средств даже на то, чтобы убрать завалы с участка.

Елена Смирнова: «Очень дорого вывести мусор, с администрацией не получается у нас этот вопрос решить. По возможности, стройматериалами как-то, рабочей силой, потому что папа - у него здоровье уже слабое, он инвалид по сердцу - удар сильный, он этого уже не выдержит».

Этой весной, по оценке регионального управления МЧС, количество пожаров в частных домовладениях по сравнению с прошлым годом, увеличилось примерно на 15 процентов. Самый крупный - анохинский пожар в Меленковском районе, когда в одночасье сгорело сразу десять домов.

Роман Сучков, и.о. заместителя начальника ГУ МЧС по Владимирской области: «В связи с распространением коронавируса и принятыми ограничениями, у нас на территории области наблюдается увеличение количества пожаров в частных жилых домах и в частности в жилых домах дачного типа, кроме этого мы наблюдаем увеличение пожаров на территориях садоводнических, огороднических организаций. Прежде всего это связано с прибытием граждан из других субъектов и пребыванием граждан не на территории городов, а на территории населенных пунктов".

Учитывая, что свои отпуска этим летом многие проведут в деревнях, ситуация может стать еще более сложной. И спасатели призывают самоизолировавшихся в сельской местности соблюдать не только медицинские правила безопасности, но противопожарные.

Никита Тарбеев, Максим Котов, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»

