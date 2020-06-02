Центризбирком РФ представил образец бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию. Гражданам предстоит ответить только на один вопрос: Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?.

Центризбирком РФ представил образец бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию России.Гражданам предстоит ответить только на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?". В одном из расположенных ниже квадратиков с вариантами ответа "да" или "нет" нужно будет проставить галочку.Участки для волеизъявления граждан будут открыты уже за 6 дней до официальной даты голосования — 1 июля."В течение шести дней до дня голосования избиратели могут прийти на участок для голосования и отдать свой голос так, как они приходят в день голосования", — сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает телеканал "Россия 24".По ее словам, комиссия и наблюдатели будут присутствовать во все эти дни, а по вечерам ящики для голосования будут опечатываться, чтобы утром следующего дня голосование могло возобновиться.По мнению главы ЦИК, предусмотренные процедуры смогут обеспечить чистоту при проведении голосования и исключить какие-либо злоупотребления.Элла Памфилова также рассказала, что при необходимости голосование может быть проведено и во дворе конкретных домов. Жильцы дома, которые по каким-либо причинам не могут дойти до избирательного участка, могут подать соответствующую заявку. Если таких запросов наберется достаточное количество, то в один из дней голосование организуют во дворе дома.При этом она призвала всех скептиков стать наблюдателями и лично убедиться в чистоте проводимого голосования."Я прошу их всех в гости к нам. Мы всех призываем быть наблюдателями. Общественная палата никого фильтровать не будет. Приходите и сами убедитесь, как оно на самом деле", — резюмировала глава ЦИК.Ранее Роспотребнадзор и Центризбирком опубликовали рекомендации по организации голосования и профилактическим мерам для предотвращения распространения коронавируса.