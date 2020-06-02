Экономика Южной Кореи сократилась немного меньше, чем ожидалось, в первом квартале, когда вспышка коронавируса ударила по потребительскому спросу и экономической активности, показали пересмотренные данные центрального банка.

Экономика Южной Кореи сократилась немного меньше, чем ожидалось, в первом квартале, когда вспышка коронавируса ударила по потребительскому спросу и экономической активности, показали пересмотренные данные центрального банка.Экономика страны в январе-марте сократилась на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщил Банк Кореи. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 1,4%.Хотя снижение ВВП оказалось немного меньше, чем предполагалось ранее, оно было максимальным со времен мирового финансового кризиса 2008 года.Частное потребление в первом квартале сократилось на 6,5% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.По сравнению с первым кварталом 2019 года четвертая по величине экономика Азии выросла на 1,4%. Предварительные данные указывали на меньший рост — на 1,3%.Южная Корея в марте ввела жесткие меры социального дистанцирования. В последнее время жизнь в стране начинает возвращаться в нормальное русло, поскольку меры по борьбе с коронавирусом были несколько смягчены.Тем не менее Банк Кореи на прошлой неделе снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня и понизил свой экономический прогноз на 2020 год. Теперь регулятор ожидает сокращения экономики на 0,2%.МВФ прогнозирует, что южнокорейская экономика сократится на 1,2% в 2020 году.