02.06.2020

2020-06-02 12:35:25

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (19(9716) от 02 июня 2020 года).

ИЗОЛЯЦИЯ – НЕ ПОВОД К РАЗОБЩЁННОСТИ

Сначала напомним два факта. Первый: столичное Управление по контролю за оборотом наркотиков, помимо задач очевидных, заложенных в самом названии, ведёт и обширную образовательную деятельность, прежде всего в молодёжной среде. Факт второй: обстановка в столичном регионе, как и в большинстве других, обусловила переход образовательных учреждений на дистанционное обучение. Читайте на странице 2.



В МФЦ ОТКРЫТЫ ДВЕРИ

С 25 мая сотрудники подразделений по вопросам миграции возобновили работу в помещениях МФЦ. Приём посетителей будет осуществляться по предварительной записи на портале мэра и Правительства Москвы mos.ru по следующим государственным услугам. Продолжение на странице 2.



О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В настоящее время большинство иностранных государств закрыло свои границы и прекратило международное транспортное сообщение. При этом возможность выехать на родину у многих находящихся в России иностранных граждан фактически отсутствует. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 7 апреля 2020 года назначены. Читайте на странице 2.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНЦА

«Лучшим штабным подразделением» по итогам прошлого года назван штаб ОМВД России по району Филёвский парк, возглавляемый майором внутренней службы Аллой КНЯЗЕВОЙ. Подробности читайте на странице 3.



БУДНИ УЧАСТКА № 7

Все мы сейчас находимся в таком временном отрезке, о котором ещё долгое время не будут умолкать разговоры, споры и рассуждения. В условиях, когда привычный темп и уклад жизни столицы и других городов мира претерпел изменения, корреспондент газеты «Петровка, 38» решил узнать, как проходит служба столичных правоохранителей на территории Новой Москвы. Читайте на странице 3.



МАЛЬКИН ПЛОХОМУ НЕ НАУЧИТ!

Одним из наиболее почётных в номинации «лучший по профессии» признаётся первенство среди участковых уполномоченных столицы. Факт известный — представители именно этой категории более других формируют лицо полиции. Подробности читайте на странице 4.



КОНКУРС СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ «ПОГОДЕ»

В Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве прошёл отборочный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». Читайте на странице 4.



БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Есть в нашей жизни то, что никаким потрясениям изменить не под силу, будь это даже пандемия коронавируса, — 1 июня начинается долгожданное лето и отмечается Международный день защиты детей. Читайте на странице 5.



ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ

Миллионы новых безработных, порождённые экономическим кризисом в период пандемии, теряющие средства к существованию беженцы и мигранты составляют мощную базу для социальной пандемии — торговли людьми. Читайте на странице 6.



ХРУСТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

В практике уголовного розыска встречались случаи, хотя и довольно редкие, когда люди сами приходили и сознавались в содеянном преступлении. Газета «Петровка, 38» уже рассказывала о подобном случае, имевшем место в 35-летней службе полковника полиции в отставке, члена Совета ветеранов Московского уголовного розыска Александра СУДАКОВА. Бывший начальник ОРЧ МУРа рассказывает ещё об одном таком факте. Читайте на странице 7.



ЗАЧЁТНОЕ ВРЕМЯ — 60 МИНУТ

Работа сыщика общеизвестна: совершено преступление, ищешь свидетелей, проводишь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, собираешь доказательства, изобличаешь злодея. Но бывают в практике, правда довольно редкие, случаи, когда сами люди приходят и сознаются в содеянном преступлении. Читайте на странице 7.



ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА ОСТАЁТСЯ СТАБИЛЬНОЙ

Поскольку Северо-Восточный административный округ — один из самых крупных в столице, то работы для правоохранительных органов здесь хватало всегда. Об особенностях службы в условиях пандемии корреспондент газеты «Петровка, 38» беседует с начальником Управления внутренних дел по СВАО генерал-майором полиции Василием ПЕТРУНИНЫМ. Продолжение на странице 8.



ПДД НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Введение карантинных мер изменило не только привычный жизненный ритм москвичей, но и заставило внести коррективы в работу всех городских служб. Свои особенности функционирования появились и у ГАИ. Читайте на странице 9.



Я ВСЕГДА ЗНАЛА, ЧТО БУДУ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Бабушкинскому району капитан полиции Виолетта ЛОБАКИНА: —Я с детства мечтала стать милиционером. Родители шутили между собой, что я — будущий прокурор, поскольку у меня было обострённое чувство справедливости. В 2012 году я закончила Московский институт физической культуры и спорта и пришла работать в милицию, стала инспектором ОДН в УВД по СВАО. Читайте на странице 9.



ОСТАНОВИТЬСЯ! ОГЛЯНУТЬСЯ!

Выходя из карантина, позаботьтесь о безопасности жилища. Читайте на странице 10.



НА ДЕЛО ИДУТ БЕЗ МАСОК

В связи с санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями на площадях, бульварах города малолюдно. Но сообщения о разбоях и грабежах, совершаемых на улицах, не исчезли из новостных сводок. Продолжение на странице 10.



ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

В эту необычную весну карантинные меры коснулись всех, в том числе и московских судов. В связи с создавшимися обстоятельствами слушание некоторых дел пришлось отсрочить, однако в целом работа столичной судебной системы не прекращалась. Читайте на странице 11.



ЛОВКОСТЬ РУК — И НДС В КАРМАНЕ

В Тушинском районном суде оглашён приговор по уголовному делу жителя Владикавказа Александра Дзоева. Подсудимый вместе с другими участниками преступной группы занимался в столичном регионе крупным мошенничеством: организовав обманным путём незаконный возврат НДС, плутовская группировка загребла «навар» в несколько сотен миллионов рублей. Читайте на странице 11.



МАЛОМЕТРАЖКУ СДЕЛАЛИ «РЕЗИНОВОЙ»

Мировой судья судебного участка № 254 района Печатники огласил обвинительный приговор 44-летней москвичке Екатерине Петуховой, которая умудрилась зарегистрировать в своей квартире целую армию гостей столицы. Читайте на странице 11.



ТО ЛИ ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

К 105-летию со дня рождения Бориса КАРАМЫШЕВА С годами всё меньше и меньше друзей, Встречавших салют в сорок пятом. И мне в этом мире трудней и трудней Без вас, дорогие ребята. Продолжение на странице 12.



ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ЕВГЕНИЯ ОСИПОВИЧА

Cудьба отвела генерал-майору Евгению Янковскому всего год службы в должности московского обер-полицмейстера. Да-да, столь яркая личность и талантливый руководитель, оставивший след не только в истории Москвы, но и всей России (занимал губернаторские посты), находился в должности начальника полиции гораздо меньший срок, нежели все его предшественники. Продолжение на странице 13.



СУДЬБА ШЕДЕВРОВ

Эта история в жизни столицы началась без малого сто лет назад. Точнее, 25 апреля 1927 года, в понедельник. В этот день, придя на работу, сотрудники Государственного музея изящных искусств (ныне — Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина; имя поэта было присвоено музею в 1937 году) обнаружили пропажу пяти полотен. Читайте на странице 13.



«ДИНАМО» ПРОТИВ ГИТЛЕРА

18 апреля 1923 года в Москве состоялось учредительное собрание, на котором присутствовали 64 человека. Начальник политического отдела войск Государственного политического управления (ГПУ), бывший рабочий московского завода «Динамо» Леонид Недоля-Гончаренко предложил дать такое же название вновь создаваемой организации, и это предложение встретило поддержку большинства. Так было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». Читайте на странице 14.



«ГДЕ ЖИЗНЬ, ТАМ И ПОЭЗИЯ»

Пушкинский день (прежде — Пушкинский праздник поэзии) давно отмечается во многих городах России. Во всём мире он известен как Международный день русского языка, и учредил его департамент ООН по общественным связям. Читайте на странице 15.



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