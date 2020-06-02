Двенадцать друзей, среди которых много выходцев из России, на протяжении двух дней с оружием в руках защищали свой ресторан русской кухни в Сан-Диего от погромщиков и мародеров, которые пришли на смену мирным манифестантам в большинстве крупных городов США.

Двенадцать друзей, среди которых много выходцев из России, на протяжении двух дней с оружием в руках защищали свой ресторан русской кухни в Сан-Диего от погромщиков и мародеров, которые пришли на смену мирным манифестантам в большинстве крупных городов США, где не утихают массовые протесты против произвола полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Владелец Pushkin Russian Restaurant Айк Газарян записал видео во время наплыва очередной группы протестующих."Никого не бьем, никого не трогаем, не даем ничего сломать, не даем взломать ресторан", — настраивал своих приятелей 36-летний хозяин бизнеса, перебравшийся в США 1998 году.На записи слышно, как он призывает коллег ни в коем случае не провоцировать проходящих мимо людей, многие из которых вооружены камнями, бутылками и коктейлями Молотова."У меня много друзей, которые, как и я, больше сторонники республиканского мышления. Когда в воскресенье я понял, что что-то может произойти, я позвонил им, и через полчаса они были у ресторана. Всего приехали 12 человек, все с оружием — пистолетами и ружьями. Оно у них легально, обращаться с ним мы умеем. Ходить с оружием по улице мы не можем, но в собственном помещении для самообороны, конечно, мы имеем право его использовать", — рассказал РИА Новости Айк.По его словам, грабители и мародеры действуют группами, все члены которых оснащены рациями и четко выполняют свои задачи. Первая группа молотками и битами бьет витрины, а после налетают те, кто набивают сумки товарами и поджигают магазин, чтобы скрыть следы преступления."Они шли прямо на нас, стреляя из хлопушек и запуская фейерверки. Но они видели, что мы защищаем свой ресторанам и соседние магазины. Не многие осмеливались подойти, а те, кто подходили и видели ружья, быстро уходили прочь. Некоторые даже хвалили нас за то, что мы защищаем свой бизнес, но это те же самые люди, которые за пару кварталов до нас разгромили аптеку", — признался Газарян.Двенадцать друзей на протяжении двух суток охраняли ресторан и соседние магазины, давая понять приближающимся злоумышленникам, что в случае нападения им несдобровать. Применять оружие, по счастью, не пришлось. Но славу они снискали: снимок, на котором 10 крепких мужчин с оружием в руках стоят у стен заведения, облетела соцсети. Правда, с комментарием "Русская мафия в полном составе обороняется"."У нас тут настоящий советский интернационал: я — армянин, есть азербайджанцы, бухарские евреи, русские, украинцы. И все между собой тесно дружат, а политические аспекты не обсуждают. Мы небольшое представительство, частичка России в Сан-Диего, и стараемся друг друга поддерживать", — резюмировал Газарян.