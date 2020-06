Яндекс рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком - Яндекс.Деньгах и Яндекс.Маркете

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании."Яндекс", как сообщают информаторы издания The Bell, может выкупить долю банка в"Яндекс.Маркете". В сервис сейчас входит и маркетплейс "Беру" от Сбербанка. Сколько именно придется заплатить за долю, источники не сообщают. Банк инвестировал "Яндекс.Маркет" 30 миллиардов руб.В апреле 2020 года аналитики Sberbank CIB и UBS оценивали всю компанию в 90-96 миллиардов руб., сообщает The Bell. Если реорганизация произойдет, то "Яндекс" останется единственным акционером "Маркета", не считая долей, принадлежащих менеджменту компании, — и будет развивать этот бизнес самостоятельно, сообщает издание.Что касается платежной системы "Яндекс.Деньги", то проект может полностью быть передан Сбербанку, у которого сейчас 75%-я доля в сервисе. После продажи оставшейся доли "Яндекс" сможет развивать другие инициативы в финтехе, чего поисковик не мог делать раньше по условиям соглашения со Сбербанком.По данным The Bell, "Яндекс" готовится продать 5% своих акций класса A, которые может купить компания Millhouse миллиардера Романа Абрамовича и госбанк ВТБ. Деньги понадобятся не только на выкуп доли Сбербанка в "Яндекс.Маркете", но и на дальнейшее развитие экосистемы.Слухи о том, что "Яндекс" и Сбербанк намерены разорвать партнерство, идут с 2018 года. В июле прошлого года The Financial Times со ссылкой на источники сообщила о разногласиях Сбербанка и "Яндекса" по поводу контроля в СП на базе "Яндекс.Маркета". Компании, как сообщали источники, обсуждали изменение структуры владения. Впрочем, стороны неоднократно опровергали эту информацию.