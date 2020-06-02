Цифровой ассистент Алиса стал первым приложением такого рода, умеющим генерировать изображения по запросу пользователей. Об этом Вестям.Ru сообщили в Яндексе.

Цифровой ассистент "Алиса" стал первым приложением такого рода, умеющим генерировать изображения по запросу пользователей. Об этом Вестям.Ru сообщили в "Яндексе".Функция работает в "Яндекс.Браузере" и мобильном приложении российского поисковика. Чтобы воспользоваться ей, достаточно сказать "Алиса, нарисуй пустынный пляж" или "Алиса, нарисуй медведя". Более того, голосовая помощница готова попробовать изобразить и что-нибудь абстрактное — например, любовь, счастье или карантин."Счастье". Автор — "Алиса""Яндекс""Карантин". Автор — "Алиса""Яндекс""В стиле Ван Гога". Автор — "Алиса""Яндекс"Каждый раз на один и тот же запрос "Алиса" будет стараться создать новое изображение, не повторяясь. Результат можно скачать на компьютер или смартфон и поступить с ним на свое усмотрение.Работает новая функция благодаря "сотрудничеству" двух нейронных сетяей. Одной из них "показали" множество работ художников XX века и научили создавать картины. Вторая обучена на поисковых запросах и умеет сопоставлять смысловую близость изображений и слов — в итоге она определяет, что именно изображено на картинах, созданных первой нейросетью.Другие работы, созданные "Алисой", можно просмотреть по этой ссылке.В "Яндексе" напоминают, что "Алиса" "всегда была неравнодушна к искусству", "разбирается в живописи и может рассказать про работы известных мастеров". Например, если показать ей случайное фото, она может назвать похожую на него картину.