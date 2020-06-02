Компания Яндекс представила четвертое поколение своих самоуправляемых автомобилей. Их уже можно встретить на улицах Москвы

Компания "Яндекс" представила четвертое поколение своих самоуправляемых автомобилей. Беспилотник на базе модели Hyundai Sonata 2020 года стал первой "умной" машиной, которую поисковик разработал не своими силами, а при активном участии автопроизводителя. Об этом Вестям.Ru сообщили в компании.Инженерам "Яндекса" помогала Hyundai Mobis - "дочка" концерна Hyundai Motor Group. В рамках сотрудничества южнокорейская фирма переделала электронные блоки управления, которые изначально создавались для человека, под автономную систему вождения, в то время как российская - улучшила комплект датчиков."Камер стало больше, появились камеры с разным фокусным расстоянием. Радары теперь расположены на крыше и позволяют системе различать еще больше машин впереди и за автомобилем, - рассказали в "Яндексе". - Лидары на передних крыльях могут еще лучше 'видеть' пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора. Например, при выезде из двора на улицу, по сторонам которой припаркованы другие машины".Испытания "яндексмобилей" нового типа начались еще в марте. По словам представителей компании, 4-е поколение "машин будущего" уже можно встретить на улицах Москвы.Как ожидается, около сотни "поумневших" Hyundai Sonata пополнят флот "Яндекса" до конца года. Кроме Москвы, их часть будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, а также тестироваться на дорогах в США.Hyundai Mobis и "Яндекс" подписали меморандум о создании "программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей" в марте 2019 года. В будущем разработанную ими платформу смогут привлекать каршеринговые компании и сервисы такси.