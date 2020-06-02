Японский автопроизводитель решил закрыть три своих предприятия в Барселоне. По предварительной оценке профсоюзов, увольнение 3 тысяч сотрудников обойдется компании в 1,5 миллиарда евро.

Закрытие заводов в Барселоне может обойтись Nissan в 1,5 миллиарда евро. Как сообщает агентство Reuters, такая сумма почти в два раза превышает изначальную оценку руководства компании, которое планировало потратить на оптимизацию около 800 миллионов евро.О намерении покинуть столицу Каталонии, закрыв три предприятия и уволив около 3 тысяч местных сотрудников, японский производитель объявил на прошлой неделе, объяснив эти действия обновленной стратегией компании. Как писали ранее "33Live.Ruру", она предполагает смещение приоритетов с Европы на Японию, Китай и США. Кроме того, японский концерн объявил о закрытии сразу двух российских заводов, выпускавших бюджетную марку Datsun.Решение Nissan о закрытии испанских предприятий вызвало мощную волну недовольства профсоюзов рабочих и правительства страны. Как считают эксперты, из-за непростой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса Мадрид сделает все, чтобы убедить японского автопроизводителя в том, что остаться в стране будет выгоднее, чем из нее уйти.