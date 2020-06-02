Актер сериала Молодежка и Магомаев рассказал, какую девушку взял бы в жены. Завидному холостяку Александру Соколовскому 31 год.

Актер сериала "Молодежка" и "Магомаев" рассказал, какую девушкувзял бы в жены. Завидному холостяку АлександруСоколовскому 31 год.По словам знаменитости, каких-либо критериев при выбореспутницы он не придерживается. "Это же в конце концов не магазин, где ты выбираешьчто-то конкретное для себя", – сказал Александр Соколовский.Звезда сериала "Молодежка" отметила, что в девушке должнапреобладать женская энергия. На это артист обращает внимание прежде всего.Многие звезды не любят встречаться с коллегами по цеху,между тем Александр Соколовский не ставит для себя подобных ограничений. "Судовольствием влюблюсь в актрису и проживу с ней целую жизнь", – поведалазнаменитость.24 Май 2020 в 1:57 PDTАлександр Соколовский, как и большинство артистов сейчас,сидит без работы. Из-за карантина все съемочные площадки заморожены. Впрочем,на жизнь артист жаловаться не стал. За помощью к государству он обращаться небудет.Звезда сериала "Молодежка"подчеркнула, что есть люди, которым материальная поддержка из бюджета нужнее,чем ему. У Соколовского есть собственное ИП, он может подать заявку и получитьденежное возмещение в размере минимальной оплаты труда на каждого работающего унего сотрудника, но делать этого не будет.