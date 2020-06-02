В начале мая звезда сериала Полицейский с Рублевки родила первенца. Материнство очень повлияло на актрису Анастасию Стежко.

В начале мая звезда сериала "Полицейский с Рублевки" родилапервенца. Материнство очень повлияло на актрису Анастасию Стежко.По словам 30-летней знаменитости, появление ребенка изменилоне только ритм ее жизни, но и взгляды. Анастасия Стежко поняла, что ее большене раздражают плачущие младенцы.До беременности крики чужих маленьких детей вызывали уартистки дискомфорт и злость. Теперь, когда Анастасия сама стала родителем, кподобным проявлениям эмоций она относится с пониманием.После появления малыша Стежко изменила свой подход ктратам. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" решила стать бережливее.Актриса установила на смартфон специальное приложение, которое позволяет ейследить за финансами. "Но в целом все, что связано с документами и счетами, дляменя темный лес вдобавок рутинный. Безусловно, в моих же интересах научитьсяразбираться в деталях", – отметила Анастасия, а после добавила, что постепенно приучатсяк самостоятельному решению некоторых вопросов.13 Май 2020 в 10:33 PDTЗвезда сериала "Полицейский с Рублевки" в скором временипланирует вернуться к работе. Карьера, по мнению Анастасии Стежко, совсем не мешаетматеринству. Актриса знает много родителей, которые успевают совмещать семью ипрофессиональную деятельность. Стежко отметила, что важно не количествопроведенных с ребенком часов, а их качество.В стремлении поскорее выйти из декрета . Избранник понимает, какважна для Анастасии Стежко ее профессия.