Основной актерский состав и создатели Властелина колец снова воссоединились. Это произошло онлайн в рамках YouTube-шоу Reunited Apart (Воссоединение в разлуке), которое ведет артист Джош Гэд.

Основной актерский состав и создатели "Властелина колец" снова воссоединились. Это произошло онлайн в рамках YouTube-шоу Reunited Apart ("Воссоединение в разлуке"), которое ведет артист Джош Гэд.Именитые артисты собрались вместе с помощью платформы Zoom. В видеоконференции приняли участие актеры Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Шон Бин, Иэн МакКеллен, Карл Урбан, Лив Тайлер, а также режиссер фильма Питер Джексон и сценаристка Филиппа Бойенс. Специальным гостем шоу стал артист Тайка Вайтити, который задавал участникам видеоконференции вопросы о съемках трилогии.На данный момент выпуск программы собрал почти два миллиона просмотров. В шоу артисты "Властелина колец" рассказали интересные истории со съемок, показали одинаковые татуировки, зачитали некоторые сцены из киноленты.Культовая трилогия вышла свет с 2001 по 2003 годы. Фильмы являются экранизацией романа Джона Рональда Руэла Толкина.